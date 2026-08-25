ضبط 18 متهمًا بتسجيل خطوط هواتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 03:37 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات شكاوى عدد من المواطنين بشأن تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم، حيث تبين من الفحص والتحريات تورط عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات في تسجيل خطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم.

كما كشفت التحريات قيام بعض الشركات الوسيطة المتعاملة مع شركات الاتصالات بتسريب كميات من الخطوط إلى التجار، والتساهل في إجراءات تسجيل بيانات تلك الخطوط باستخدام صور بطاقات يقدمها التجار، دون حضور أصحاب الشأن أو التأكد من توقيعهم على العقود، بهدف تحقيق نسب مبيعات مرتفعة، وذلك على مدار عدة سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 18 متهمًا، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة ومتجري خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بنطاق عدد من المحافظات.

وبلغ إجمالي الخطوط المضبوطة 4071 خط هاتف محمول، أغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية.

كما عُثر بحوزة المتهمين على 32 هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وعدد من عقود شراء الخطوط، وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء، و3 وحدات تخزين «فلاش ميموري» مسجل عليها بيانات العملاء المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.