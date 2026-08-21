العدو يواصل اعتداءاته على لبنان

العدو يواصل اعتداءاته على لبنانواصلت قوات العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، اعتداءاتها بالمسيّرات والقصف المدفعي والتفجيرات، على عدة قرى وبلدات جنوبي لبنان، في استمرارٍ للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام "اللبنانية"، بأن العدو الإسرائيلي نفذ تفجيراً في منطقة دوبية - ميس الجبل قضاء مرجعيون، في محافظة النبطية.

وذكرت أن مسيّرتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، ألقتا في اعتداءين منفصلين، مواد متفجرة فوق منطقتي علي الطاهر، والدبشة، عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، أحدث انفجارهما دويا قوياً تردد في أرجاء بلدات منطقة النبطية.

وأضافت أن أطراف بلدة ميفدون تعرضت لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة استهدفت بلدة زوطر الشرقية، في منطقة النبطية.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

وفي 18 يونيو الماضي، أعلن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد تم التوقيع عليها إلكترونيًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضمنت وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. غير أن قوات العدو الإسرائيلي تمارس خروقات يومية للاتفاق.