ضبط (114) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:21 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (114084) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والموقف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1102) سائق، وتبين إيجابية (42) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط (572) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص (156) سائقًا، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (5) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.