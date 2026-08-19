أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,407

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,407ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الأربعاء ، إلى 73,407 شهداء و 174,335 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء جدد ، و 23 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,273 وإجمالي الإصابات 4،223، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 813.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

