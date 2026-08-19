وزارة التعليم: تم مراجعة كتب البكالوريا المصرية من مؤسسة IBO الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 10:33 مساءً - مع اقتراب إعلان مناهج البكالوريا المصرية استعدادا للعام الدراسي المقبل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على وضع لوجو مؤسسة البكالوريا الدولية على الكتب، موضحة أنه بموجب الاتفاقية التى تم توقيعها بين الوزارة ومؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، تعاونت الأخيرة فى مراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم التي تقوم عليها عدد من الكتب الدراسية المُطورة ضمن نظام البكالوريا المصرية.

رؤية مصر لتحديث منظومة التعليم

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف فى وقت سابق أن هذه الشراكة تعكس رؤية مصر لتحديث منظومة التعليم من خلال التعاون الدولي، مع الحفاظ على الطابع والخصوصية الخاصة بالنظام التعليمي المصري، كما أضاف الوزير أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة مصر نحو بناء نظام تعليمي قادر على المنافسة عالميًا، ويزود الطلاب ليس فقط بالمعرفة، بل بالمهارات والقيم والكفاءات اللازمة للمستقبل.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا الاتفاق يعكس تنامي انخراط مصر مع أبرز المؤسسات والمنظمات التعليمية الدولية، في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز جودة المناهج، ونظم التقييم، وتنمية قدرات المعلمين، وتحسين مخرجات الطلاب عبر مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام مصر المستمر ببناء نموذج حديث للتعليم الثانوي يتوافق مع المعايير الدولية، مع بقائه راسخًا في الهوية الوطنية، والدقة الأكاديمية، والأولويات الوطنية للسياسة التعليمية.

مؤسسة البكالوريا الدولية قامت بمراجعة الأطر التربوية للمناهج

وبموجب اتفاقية التعاون، قامت مؤسسة البكالوريا الدولية بمراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية، بهدف تعزيز ممارسات التدريس والتعلم وتقييم الطلاب بما يتماشى مع المبادئ التعليمية المعترف بها دوليًا.

ويمثل نظام شهادة البكالوريا المصرية إصلاحًا وطنيًا يهدف إلى إعداد الطلاب لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل الحديث، حيث يركز النظام على تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحليل، والفهم متعدد التخصصات، والبحث العلمي، والتواصل، والمسؤولية الأخلاقية، والتعلم التطبيقي.