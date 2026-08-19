مدرب طرابزون يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة فى المبارة الاولى من الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 07:29 مساءً - كشف فاتح تكه المدير الفني لنادي طرابزون سبور التركي عن موقف محمد صلاح نجم منتخب مصر من المشاركة أساسيًا في مباراة فيرينتسفاروشي المجري المحدد لها غداً الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي

ويستعد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتسجيل الظهور الأوروبي الأول مع نادي طرابزون سبور التركي الذي يستضيف فيرينكفاروس المجري في الثامنة مساء الخميس بملعب «بابارا بارك» بمدينة «طرابزون»، في ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي «اليوروباليج».

وقال فاتح تكه في تصريحات نشرتها صحيفة «الصباح» التركية، رد على إمكانية حصول محمد صلاح قائد منتخب مصر على عدد دقائق أكبر أمام فيرينتسفاروشي بعدما شارك بديلاً في مباراة طرابزون سبور أمام قاسم باشا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1، ليجيب: ''نعم، هذا ممكن''

قائمة طرابزون سبور في الدوري الأوروبي

وضمت قائمة طرابزون سبور في بطولة الدوري الأوروبي كل من، حراسة المرمى: أندريه أونانا، أحمد دوجان يلدريم، خط الدفاع: ستيفان سافيتش، سامت أكايدين، مصطفى إيسكيهيلاك، جينك أوزكاكار، واجنر بينا، سيدني لوبيز كابرال، تشيبويكي نوايوو.

خط الوسط: روسلان مالينوفسكي، أوزان توفان، مليح كاباساكال، تيم لوكا باكو جابول فولكاريلي، إرنيست موتشي، بنيامين بوشواري، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، أوموت نايير، بول أونواتشو، ميتيهان ميماروغلو، أرال شيمشير، نواه سافيولو، رينيه ميتونجو.

وكان محمد صلاح انضم إلى طرابزون سبور بعقد يمتد لموسمين، يحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، ليصل إجمالي المقابل المالي المضمون في عقده إلى 17 مليون يورو، بخلاف المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء.

كما يتضمن عقد النجم المصري بنودًا تسويقية مميزة، أبرزها حصوله على نسبة 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه، في خطوة تعكس القيمة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح، وقدرته على تعزيز الإيرادات التجارية للنادي داخل تركيا وخارجها.