ضمن منافسات النسخة الـ61.. تعرف على موعد مباراة الأهلى وبرشلونة في كأس خوان جامبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 11:41 مساءً - يترقب عشاق الكرة المصرية والأوروبية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء 19 أغسطس 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تجمع بطل أفريقيا بعملاق الكرة الإسبانية.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

وتنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر في التاسعة مساء غد الأربعاء، في مواجهة تحظى باهتمام كبير، خاصة أنها تمثل الظهور الأول لفريق برشلونة أمام جماهيره على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وتشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بعدما أعلن برشلونة بيع نحو 35 ألف تذكرة للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تتراوح أسعار تذاكر المباراة بين 55 يورو للفئة الأساسية و375 يورو للمقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، مع طرح النادي عددًا من العروض الترويجية لزيادة الإقبال على اللقاء.

سعة كامب نو في مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المتوقع أن يستقبل ملعب كامب نو نحو 62 ألف متفرج خلال مباراة الأهلي وبرشلونة، في ظل استمرار أعمال التطوير وعدم وصول الملعب إلى سعته النهائية التي تبلغ 105 آلاف مقعد.

ومن المنتظر زيادة السعة الاستيعابية للملعب تدريجيًا مع افتتاح المدرج الثالث، على أن ترتفع أعداد المقاعد المتاحة بصورة أكبر مع بداية عام 2027.

الأهلي أول نادٍ مصري وأفريقي في كأس خوان جامبر

وتمثل مشاركة الأهلي في بطولة خوان جامبر محطة تاريخية للنادي، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في البطولة، في خطوة تعكس المكانة التي وصل إليها الفريق على الساحة العالمية.

وتأتي مشاركة الأهلي في البطولة ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأندية الأوروبية الكبرى، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

وتعد بطولة كأس خوان جامبر من أبرز المباريات السنوية التي ينظمها برشلونة قبل انطلاق الموسم، وتحمل اسم مؤسس النادي وأحد أبرز الشخصيات في تاريخه، وتجمع الفريق الكتالوني مع أحد الأندية المدعوة للمشاركة في المباراة الافتتاحية للموسم على ملعبه.