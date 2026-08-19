مالك نادي المغرب الفاسي يزور بعثة الأهلي قبل مواجهة برشلونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:37 مساءً - استقبلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر اليوم، محمد بو ربيع، مالك نادي المغرب الفاسي، الذي حرص على زيارة بعثة الفريق في مقر إقامتها بإسبانيا، تلبية لدعوة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، لحضور المباراة الودية المرتقبة أمام برشلونة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة ودية تحظى باهتمام كبير، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتأتي زيارة مالك المغرب الفاسي في ظل العلاقة الوطيدة التي تربطه بعدد من قيادات النادي الأهلي، إلى جانب علاقته القوية بالحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وحرص بو ربيع خلال زيارته على الالتقاء بأفراد بعثة الأهلي، في أجواء عكست العلاقات المميزة التي تجمع الناديين، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني.