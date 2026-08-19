مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط أكثر من طن مخدرات و122 قطعة سلاح في 3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:37 مساءً - وجهت وزارة الداخلية ضربات استباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات «قتل عمد، وبلطجة، ومخدرات، وسلاح ناري، ومقاومة سلطات، وإطلاق أعيرة نارية»، وذلك بنطاق محافظات القليوبية وأسيوط وسوهاج، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وعُثر بحوزتهم على أكثر من طن من المواد المخدرة، شملت «الحشيش، والهيدرو، والكوكايين، والشابو، والشادو، والهيروين، والبانجو»، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة و(122) قطعة سلاح ناري متنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (326) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.