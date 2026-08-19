نجم فيرينتسفاروشي: محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 10:33 مساءً - حظى محمد صلاح قائد منتخب مصر المنتقل حديثًا لنادى طرابزون سبور التركى بإشادة واسعة من جانب كينان كودرو مهاجم فيرينتسفاروشي، وذلك قبل المباراة المرتقبة التى تجمع بين ألفريقين غداً الخميس فى ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة الدورى فى بطولة الدورى الأوروبي.

طرابرزون سبور ضد فيرينتسفاروشى فى الدورى الأوروبي

ويستعد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتسجيل الظهور الأوروبى الأول مع نادى طرابزون سبور التركى الذى يستضيف فيرينكفاروس المجرى فى الثامنة مساء الخميس بملعب «بابارا بارك» بمدينة «طرابزون»، فى ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة الدورى فى بطولة الدورى الأوروبى «اليوروباليج».

وتحدث كودرو فى تصريحات نشرها موقع 61saat التركي، قائلًا: «الجماهير فى تركيا شغوفة للغاية، والأجواء فى جميع الأندية رائعة. نرغب بشدة فى التأهل إلى الدورى الأوروبي، ولذلك سنقدم كل ما لدينا خلال مباراة الغد».

وأضاف كينان كودرو مهاجم فيرينتسفاروشي، "محمد صلاح، بلا شك، أحد أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم. وقد أثبت ذلك مع ليفربول. غداً، لن يقتصر الأمر عليه فقط؛ فخط هجوم الخصم قوى للغاية. علينا أن نكون حذرين."

وقال كينان كودرو أيضاً: "علينا أن نكون مستعدين جيداً للمباراة. علينا أن نعرف نقاط قوة وضعف الخصم جيداً وأن نكون مستعدين لكل شيء".

قائمة طرابزون سبور فى الدورى الأوروبي

وضمت قائمة طرابزون سبور فى بطولة الدورى الأوروبى كل من، حراسة المرمى: أندريه أونانا، أحمد دوجان يلدريم، خط الدفاع: ستيفان سافيتش، سامت أكايدين، مصطفى إيسكيهيلاك، جينك أوزكاكار، واجنر بينا، سيدنى لوبيز كابرال، تشيبويكى نوايوو.

خط الوسط: روسلان مالينوفسكي، أوزان توفان، مليح كاباساكال، تيم لوكا باكو جابول فولكاريلي، إرنيست موتشي، بنيامين بوشواري، وفى خط الهجوم: محمد صلاح، أوموت نايير، بول أونواتشو، ميتيهان ميماروغلو، أرال شيمشير، نواه سافيولو، رينيه ميتونجو.

وكان محمد صلاح انضم إلى طرابزون سبور بعقد يمتد لموسمين، يحصل بموجبه على راتب سنوى قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، ليصل إجمإلى المقابل المإلى المضمون فى عقده إلى 17 مليون يورو، بخلاف المكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء.

كما يتضمن عقد النجم المصرى بنودًا تسويقية مميزة، أبرزها حصوله على نسبة 20% من عائدات المنتجات الرسمية التى تحمل اسمه، فى خطوة تعكس القيمة التسويقية الكبيرة التى يتمتع بها محمد صلاح، وقدرته على تعزيز الإيرادات التجارية للنادى داخل تركيا وخارجها.