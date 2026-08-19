أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من استمرار هطول الامطار

الأرصاد يحذر من استمرار هطول الامطار
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ترافقها الرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد على أجزاء من صحاري ومرتفعات محافظتي حضرموت وشبوة، ومحافظات البيضاء، والضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت، وغرب صعدة ومرتفعات أبين ولحج وسهل تهامة .
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانًا على أجزاء من محافظات عمران، وحجة، وصنعاء، والجوف ومأرب، وأجزاء من السواحل الغربية.
وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها سيرًا على الأقدام أو بالمركبات أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والأبراج العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية أثناء العواصف الرعدية.
وحذر أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لاسيما في المنحدرات والطرق الجبلية ومن انهيارات المباني والحصون الطينية بسبب استمرار هطول الأمطار.
ودعا المركز الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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