ضبط (10) أشخاص لاستغلال (14) طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:21 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 أشخاص، بينهم 3 رجال و7 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وأوضحت التحريات أن 8 من المتهمين لديهم معلومات جنائية، وأنهم كانوا برفقة (14) طفلًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم بالتسول وبيع السلع بصورة إلحاحية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.