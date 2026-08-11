وزارة التضامن تضاعف التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية بتوجيهات من الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:13 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

حادث تصادم سيارتى نقل عمال بالإسماعيلية

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لكي يتم صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.