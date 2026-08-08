بوابة رقمية موحدة للاستثمار.. الهيئة تجمع خدماتها ومنصاتها في موقع إلكتروني واحد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 10:21 مساءً -

تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإطلاق بوابة إلكترونية جديدة تجمع مختلف خدماتها ومنصاتها الرقمية في منصة موحدة، في خطوة تستهدف تسهيل تعامل المستثمرين مع الهيئة، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمعلومات الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع فريق العمل المسؤول عن تطوير البوابة الإلكترونية الجديدة، بحضور ياسر عباس والدكتورة إيمان منصور، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث جرى استعراض النسخة المطورة من الموقع بعد الانتهاء من التعديلات النهائية، ومراجعة مدى جاهزيته للإطلاق.

وتأتي عملية تطوير البوابة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، بما يسهم في رفع تنافسية مصر وجاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وصُممت البوابة الجديدة باعتبارها منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمر الوصول إلى مختلف الخدمات والمعلومات التي تقدمها الهيئة من خلال واجهة واحدة، بما يقلل من تعدد المنصات ويسهل رحلة المستثمر منذ البحث عن المعلومات وحتى الحصول على الخدمة.

وتتضمن البوابة كذلك مساعدًا ذكيًا «Chatbot» متعدد اللغات، يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري للمستثمرين والرد على استفساراتهم المتعلقة بتأسيس الشركات والإجراءات المطلوبة والحوافز والتسهيلات الاستثمارية والأراضي، إلى جانب غيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

ويستهدف المساعد الذكي تقليص الوقت اللازم للوصول إلى المعلومات، وتوفير إجابات سريعة للمستثمرين، فضلًا عن تحسين تجربة المستخدم وإتاحة الدعم بصورة مستمرة دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.

وأوضح الدكتور محمد عوض أن تطوير الموقع يأتي ضمن خطة الهيئة لتحديث منظومة الخدمات الرقمية وتوفير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الموقع الجديد سيجمع مختلف الخدمات والمنصات التابعة للهيئة في بوابة واحدة متكاملة.

وتشمل المنظومة الجديدة الخدمات الإلكترونية، ومراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وخدمات الرخصة الذهبية، إلى جانب خدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة ووحدة رعاية المستثمرين، بما يتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الملفات من خلال منصة رقمية واحدة.

وشهد الاجتماع كذلك مراجعة آليات التنقل داخل الموقع وتصميم تجربة المستخدم، إلى جانب بحث سبل الربط بين مختلف المنصات والخدمات الرقمية التابعة للهيئة، ومراجعة المحتوى وآليات تحديثه بصورة مستمرة، بما يضمن إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للمستثمرين المصريين والأجانب.

ووجّه الرئيس التنفيذي للهيئة بسرعة الانتهاء من الملاحظات الفنية والتشغيلية المتبقية، تمهيدًا لإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البوابة تمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة تعزيز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات والإجراءات والحوافز المتاحة، بما يدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.