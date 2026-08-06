الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 08:12 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لمنتخب ناشئات مصر لكرة اليد، بعد نجاحه في التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للناشئات، محققًا إنجازًا رياضيًا جديدًا يعد الأول من نوعه في تاريخ الكرة المصرية.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحاته الرسمية، عن تمنياته للاعبات المنتخب بمواصلة الأداء المميز خلال مشوار البطولة، وتحقيق إنجاز جديد يسهم في إسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا دعمه لأبطال مصر في مختلف المحافل الرياضية الدولية.