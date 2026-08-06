قرعة دوري الأبطال تضع الزمالك في مواجهة أس بورت الجيبوتي بافتتاح المشوار الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 04:49 مساءً - أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة، عن مواجهة الزمالك لفريق أس بورت الجيبوتي في مستهل مشواره بالبطولة القارية.

ويبدأ الزمالك رحلته نحو المنافسة على اللقب بمواجهة ممثل جيبوتي في الدور التمهيدي، سعيًا لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار التالية ومواصلة مشواره في البطولة.

ويمثل الكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كل من الزمالك وبيراميدز، بينما يشارك الأهلي وزد في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفيما يتعلق بالجوائز المالية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تخصيص 6 ملايين دولار للفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، مقابل 4 ملايين دولار لبطل كأس الكونفدرالية، إضافة إلى منحة تضامنية بقيمة 100 ألف دولار لكل نادٍ يشارك في الأدوار التمهيدية، دعمًا للأندية المشاركة في المسابقات القارية.