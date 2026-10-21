برج تحوت الفرعوني هو البرج السابع من بين الأبراج الفرعونية الاثني عشر، حيث سنتعرف هنا على أقدم أبراج في العالم وهي الأبراج الفرعونية، وبالتحديد برج تحوت وما يملكه من صفات وميزات مختلفة عن باقي الأبراج، إلى جانب معرفة توافقه مع الأبراج.

برج ثوت أو تحوت الفرعوني (Thoth) الذي يضم فترتان مختلفتان من الأشهر خلال السنة، إذ ينتمي إليه مواليد 1- 19 ابريل، ومواليد 8-17 نوفمبر.

تحوت هو إله الحكمة ويسمى أيضاً الاله توت هو راعي الكلام والكتابة والحساب والعلوم والفلسفة، يصور على هيئة إنسان برأس أبو منجل.

حيث يعتبر الفراعنة أول من أسس ووضع علم الأبراج ومنهم بدأ وانتقل عبر الزمان والمكان إلى باقي أنحاء العالم وحضاراته المختلفة، فقد كان الفراعنة متقدمين جداً فى علوم الفلك ومنه انتقلوا إلى الاهتمام بعلم الأبراج.

قام الكهنة بتقسيم أيام العام على مدار السنة إلى اثني عشر برجاً فرعونياً، عامة الشعب أثناء عهد الفراعنة كانوا يعلمون الأبراج ولها تسميات مرتبطة بآلهتهم.

لكل برج فلكي صفاته الخاصة به، والتي يتمتع بها مواليد هذا البرج ويتميزون من خلالها عن مواليد الأبراج الأخرى، إذ يتمتع مواليد هذه الفترات وهم أصحاب برج تحوت الفرعوني بعدة صفات سنقوم بإيجازها في هذا البند، كما أن لهذا البرج ما يقابله في الأبراج الغربية وهو برج السرطان، أما عن الكواكب فهي الشمس والقمر. [1] [2]

فيما يلي يقدم الHبراج الفرعونية وخصائصها، لتشمل صفات برج ثوت أو تحوت الفرعوني ما يلي:

شخص دقيق، مفكر، يتمتع بالإنسانية.

مولود برج تحوت شخص كريم وشريف، ويمتلك شخصيته قوية.

قيادي وملتزم، يهوى الأبحاث العلمية.

فنان في التعامل مع الآخرين.

يجمع ما بين الحكمة والعقل مع الرومانسية والمشاعر.

يمتلك ذاكرة ممتازة.

شخص قادر على حل المشاكل بحكمة ووبذات الوقت برومانسية وعاطفية، وهو شخص يحب ودائم البحث عن العلاقات المستقرة، كما أنه يقدم الامتنان للأشخاص وتقدير مواقفهم.

مواليد برج تحوت يتميزون بالحكمة و الرومانسية و لا ينسوا تصرفات الغير اتجاههم و لديهم ذاكرة ممتازة.

يتميز مواليد هذا البرج أيضاً بأنهم قادرون على ريادة الأعمال لذا فهم يصلحون لأن يكونوا قادة في عملهم، وذلك لما لديهم من عقول إبداعية.

مولود برج تحوت لا يمكنه أن يسامح في الخيانة، لا يحبون الاعتقاد بأنهم مخطئون في آرائهم، سواء كان الأمر يتعلق بالناس أو بالاختيارات في الحياة.

حيوانهم المفضل هو قرد البابون وطائر أبو قردان.

مواليد برج تحوت الفرعوني هم أشخاص أذكياء ومبدعون، لديهم قدر كبير من الحكمة، جادون في التعامل مع المشكلات، واثقون من أنفسهم ومتواضعون.

يتوافق مواليد برج تحوت الفرعوني مع كل من مواليد برج إيزيس وبرج باست الفرعوني. [1]

وهنا نود الإشارة لأهمية التوافق ومعرفته بين الأبراج، فقد حظي هذا المفهوم باهتمام كل الأبراج عبر التاريخ، لصلته الوثيقة بعالم العلاقات والزواج واختيار شريك الحياة، وحتى تلك العلاقات المرتبطة بالعمل والأصدقاء، لابد وأن التوافقات تساعدكِ في تحديد علاقاتكِ وتوخي الحذر في علاقات أخرى، خاصة عندما نشير إلى علاقات أساسية في الحياة كالزواج أو الأهل أو حتى في العمل.

برج تحوت الفرعوني من الأبراج التي تتمتع بصفات كثيرة مميزة بالفعل، فمواليده يشملون فترتان مختلفتان من الزمن خلال شهور متوزعة على مدار العام، ولكنهم يجتمعون بهذه الصفات.