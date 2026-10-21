وزارة الصحة: فحوصات وعلاج 4 أنواع من السرطان مجانا ضمن المبادرة الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:13 صباحاً - تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية» بالمجان للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتوفير خدمات الرعاية الصحية ضمن مظلة المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة».

المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن 4 أنواع من السرطان

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن 4 أنواع رئيسية من الأورام السرطانية، تشمل سرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان عنق الرحم، بما يسهم في اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وبدء العلاج في الوقت المناسب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن خدمات المبادرة متاحة لكل مواطن مصري يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، مشيرة إلى أن جميع الخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرة، بما في ذلك الفحوصات والتحاليل والعلاج، تقدم بالمجان بالكامل دون أي مقابل مادي.

الفحص متاح للمصريين من سن 18 عامًا

وأوضحت الوزارة أن أهمية المبادرة تتمثل في إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الأورام قبل ظهور الأعراض، وهو ما يساعد على اكتشاف المرض مبكرًا، وبدء العلاج في الوقت المناسب، بما يرفع فرص الشفاء ويجعل رحلة العلاج أكثر سهولة وفاعلية.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الاستفادة من خدمات المبادرة وإجراء الفحوصات للاطمئنان على صحتهم، تحت شعار «اطمئنانك اليوم هو أمانك غدًا». وللاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات المبادرة، يمكن التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان على الرقم 105 أو 15335.