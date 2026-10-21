وزير الداخلية يبحث مع مسؤول أمني صيني تعزيز التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:13 صباحاً - استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، نائب وزير الأمن العام ورئيس الإدارة الوطنية للهجرة بجمهورية الصين الشعبية، وانغ تشي تشونج، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب نائب الوزير الصيني عن أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً اهتمام بلاده البالغ بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني.

ورحب وزير الداخلية بالضيف الصيني والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، في ظل المتغيرات والتطورات السريعة على الساحتين الإقليمية والدولية.