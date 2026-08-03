ترامب: المحادثات مع إيران تبدأ اليوم ولا موعد نهائى لإبرام اتفاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 12:29 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن المحادثات مع إيران ستجري اليوم الاثنين، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران آملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران، بحسب وكالة "رويترز".

ترامب: كنا سنشن هجوما يُعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية على إيران

ومن جهة ثانية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطة عسكرية واسعة كانت استهدفت إيران، مؤكداً أن واشنطن كانت على وشك شن "هجوم ضخم يُعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية"، وكان مقدراً له أن يستمر عبر ضربات مكثفة ومتتالية.

وأوضح ترامب، أن اتصالات وتدخلات من قادة السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب طلب مباشر من إيران، كانت السبب وراء اتخاذه قرار إلغاء الضربة العسكرية في اللحظات الأخيرة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن ترامب عن إحراز تقدم بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التوصل لخطوط عريضة لاتفاق يخص البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا " سنرى ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين"، وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع طهران لتحديد شكل المفاوضات الرسمية المرتقب انطلاقها مساء اليوم الاثنين.