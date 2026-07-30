مكتب التنسيق: لم نتسلم نتيجة الثانوية العامة 2026 حتى الآن.. والمرحلة الأولى تنتظر الدراسة الإحصائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 12:57 مساءً - أكد مصدر بمكتب التنسيق للقبول بالجامعات أن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق لم يتسلما حتى الآن نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أن بدء إعداد مؤشرات المرحلة الأولى للتنسيق يرتبط بوصول النتيجة رسميًا.

وأوضح المصدر أن مكتب التنسيق ينتظر تسلم النتيجة لإجراء الدراسة الإحصائية لشرائح المجموع التكراري، والتي يتم على أساسها تحديد الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

وأشار إلى أن إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى وموعد تسجيل الرغبات لن يتم إلا بعد الانتهاء من أعمال الدراسة الإحصائية، التي تحدد أعداد الطلاب في كل شريحة من شرائح المجاميع، بما يضمن وضع مؤشرات التنسيق بصورة دقيقة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قد اعتمد نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، مقابل 72.1% لطلاب النظام القديم.

وسجلت شعبة علمي علوم بالنظام الجديد نسبة نجاح 75.4%، فيما بلغت نسبة النجاح في علمي رياضة 81.6%، بينما حققت الشعبة الأدبية 69.2%.