بعد بيان الحكومة عن حادث ميناء دمياط.. حزب الجيل الديمقراطي يشيد بشفافية الدولة ويؤكد أن أمن مصر خط أحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 12:57 مساءً - أشاد حزب الجيل الديمقراطي بالشفافية التي تعاملت بها الدولة المصرية في إعلان النتائج الأولية لحادث ميناء دمياط، مؤكدًا ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الأمن القومي، ومشددًا على أن مصر عصية على محاولات الاستهداف أو جرها إلى دوائر الصراع.

وقال الحزب، في بيان، إنه تابع باهتمام ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء بشأن نتائج التحقيقات الأولية في حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، والتي أوضحت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد الجهة المسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائجها.

وأكد الحزب ثقته في مؤسسات الدولة المصرية، وفي كفاءة القوات المسلحة وأجهزة الأمن وكافة الجهات المعنية، وقدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، وتأمين المنشآت الحيوية والموانئ والمرافق الاستراتيجية.

كما أشاد بسرعة وكفاءة تعامل أجهزة الدولة مع الحادث، وما أظهرته من جاهزية عالية في احتواء الموقف والسيطرة على آثاره، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار.

وأوضح الحزب أنه إذا أثبتت التحقيقات النهائية أن الحادث جاء نتيجة استهداف متعمد للموانئ أو للبنية التحتية المدنية، فإن ذلك سيمثل انتهاكًا للقانون الدولي واعتداءً مرفوضًا على منشآت مدنية، بما يهدد أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي، ويستوجب موقفًا دوليًا واضحًا لمحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون الدولي.

وشدد حزب الجيل الديمقراطي على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو التكهنات بشأن الجهة المسؤولة قبل انتهاء التحقيقات، مؤكدًا أن البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة هي المرجع الوحيد في مثل هذه القضايا، وأن تداول معلومات غير موثقة يخدم مروجي الشائعات وأصحاب الأجندات المعادية.

ودعا الحزب الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاصطفاف خلف الدولة المصرية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مع منح الجهات المختصة الفرصة لاستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها بكل شفافية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، ستظل قادرة على حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وأن أي محاولة للنيل من استقرارها لن تزيد أبناءها إلا وحدة وتماسكًا.