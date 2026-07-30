هيئة ميناء دمياط: انتظام حركة السفن وتداول البضائع واستمرار العمل بكامل الكفاءة على مدار الساعة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 12:57 مساءً - أكدت هيئة ميناء دمياط انتظام الحركة التشغيلية داخل الميناء، واستمرار استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، مع مواصلة أعمال الشحن والتفريغ وتداول مختلف أنواع البضائع وفق المعدلات التشغيلية المقررة، بما يعكس كفاءة منظومة العمل بالميناء.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن جميع المحطات والأرصفة تعمل بصورة منتظمة، دون تأثر بحركة التشغيل، مع استمرار تقديم الخدمات البحرية واللوجستية على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات الخطوط الملاحية وكافة المتعاملين مع الميناء.

وأضافت أن منظومة الخدمات الملاحية واللوجستية تواصل أداءها بكفاءة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة السفن والبضائع، والحفاظ على انتظام العمليات التشغيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة التداول تشهد استقرارا ملحوظا في مختلف قطاعات الميناء، مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ وفق الخطط التشغيلية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق المستهدفات التشغيلية والإنتاجية.

وأكدت هيئة ميناء دمياط التزامها بالحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية تقديم الخدمات، بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري ويعزز من جاهزية الميناء لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع.