مصر وعمان تجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 10:21 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، جدد خلاله الجانبان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت عددا من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة الدول واستقرارها.

وجاء الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة ومسقط بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث تناول الجانبان التصعيد المتسارع الذي تشهده الساحة الإقليمية وما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد الأمن والاستقرار، إلى جانب الجهود الإقليمية المبذولة لاحتواء هذا التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض.

وشدد الوزيران خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض حدة التوتر وتجنب انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، محذرين من اتساع دائرة الصراع في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة ومتغيرة.

وأكدت مصر مجددا موقفها الثابت الرافض لأي اعتداء يستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة، معربة عن تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديدات تمس استقرارها أو سلامة أراضيها ومواطنيها، فيما دعا الجانبان إلى تغليب الحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة.