وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:05 مساءً -

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة في مواجهة مرض السرطان، حيث سجلت أحدث التقديرات الدولية من مرصد «جلوبوكان» التابع للوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية انخفاضاً ملموساً في عبء الأورام السرطانية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار: في ظل التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت مصر إنجازاً صحياً تاريخياً يُعد فخراً لكل مصري. حيث تحولت الجهود الوطنية الضخمة إلى نتائج ملموسة يشهد بها العالم، حيث انخفض المعدل المعياري للوفيات بالسرطان بنسبة 23.5%، والمعدل المعياري للإصابات بنسبة 17.2% بين تقديرات عامي 2022 و2024. مؤكدًا ان هذا التحسن ليس مجرد رقم، بل هو حياة آلاف المواطنين الذين تم إنقاذهم، وأمل لملايين الأسر المصرية».

وأضاف الوزير: «رغم زيادة عدد السكان بنحو 9.8% خلال الفترة نفسها، فقد تراجع العدد المطلق للحالات الجديدة من حوالي 150.6 ألف حالة إلى 137.4 ألف حالة، وانخفضت الوفيات من 95.3 ألف إلى 80.5 ألف وفاة. وكان لسرطان الكبد النصيب الأكبر في هذا التراجع الملموس، حيث انخفضت وفياته بنسبة 22.1%، وإصاباته بنسبة 16.7%، وهو ما يعكس نجاح مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» في القضاء على فيروس سي، الذي كان السبب الرئيسي لهذا النوع من الأورام في مصر».

‏‎وتابع الدكتور عبدالغفار: «لقد أدى نجاحنا في مواجهة فيروس سي إلى قلب موازين الخريطة السرطانية في مصر، فأصبح سرطان الثدي اليوم الأكثر شيوعاً، وهو ما يدفعنا لتكثيف برامج الكشف المبكر عنه، التي ننفذها على مستوى الجمهورية. كما يواصل سرطان المثانة تراجعه بفضل الجهود المستمرة في مكافحة البلهارسيا، التي استمرت لعقود».

‏‎وأكد وزير الصحة أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة الاستثمار الاستراتيجي في الصحة الوقائية، والمبادرات الرئاسية الكبرى، والعمل الدؤوب للفرق الطبية المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تعزيز التسجيل السرطاني الوطني والكشف المبكر لترسيخ هذا المسار الإيجابي.