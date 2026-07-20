القاهرة الإخبارية : 17 مصابا بينهم أطفال ونساء إثر غارة إسرائيلية على مركبة بشارع الجلاء فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 03:29 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "17 مصابا بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على مركبة بشارع الجلاء بمدينة غزة".

3 شهداء و22 إصابة داخل مستشفيات قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول 3 شهداء و22 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات تحول دون الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي أعداد الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1,158 شهيدًا، 3,756 مصابًا، و802 حالة انتشال.