رئيس البرلمان العربي: استهداف المنشآت المدنية في الكويت انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتصعيدًا يهدد أمن المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 03:29 مساءً -

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت، مؤكدًا أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، واعتداءً مرفوضًا على سيادة دولة الكويت، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية، مشددًا على أن أمن الكويت يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم تجاه أي انتهاك يستهدف سيادة الدول العربية أو منشآتها المدنية.