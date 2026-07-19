صور توضيحية.. أساطير إسبانيا والأرجنتين يصلون إلى ملعب نهائي كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 09:29 مساءً - وصل عدد من أساطير المنتخب الاسباني والأرجنتيني إلى ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية لحضور نهائي كأس العالم 2026 والذي يجمع بعد قليل بين المنتخبين، في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

إسبانيا ضد الأرجنتين

وجاء أبرز الحاضرين كارليس بويول وفرناندو هييرو ديفيد فيا وميشيل سلجادو وتشافي هيرنانديز من صفوف المنتخب الاسباني، في المقابل وصل دييجو سيميوني وخافيير باستوري وستيفين كامبياسو من أساطير الأرجنتين.

وضمن الجنسيات الأخرى وصل الإيطالي فابيو كابيلو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي جون تيري والبرازيلي كافو.

إسبانيا والأرجنتين فى نهائي كأس العالم 2026

ويدخل منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي المباراة بحثاً عن إنجاز تاريخي، إذ يطمح "راقصو التانجو" إلى أن يصبحوا أول منتخب ينجح فى الاحتفاظ بلقب كأس العالم مرتين متتاليتين منذ منتخب البرازيل عام 1962، كما يسعون إلى رفع رصيدهم إلى أربعة ألقاب عالمية.

وفى المقابل، يحلم منتخب إسبانيا بقيادة موهبته الصاعدة لامين يامال بإضافة نجمة عالمية ثانية إلى قميصه، بعد التتويج الأول فى تاريخ "لا روخا" خلال مونديال جنوب أفريقيا عام 2010.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي نتيجة شخصية البطل ومنظومته الجماعية المتكاملة تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، بعدما فرض نفسه أحد أكثر المنتخبات توازنًا في البطولة.

ورغم الأضواء التي تحيط بالموهبة لامين يامال، فإن قوة "لا روخا" الحقيقية تجلت في صلابته الدفاعية، حيث نجح في إيقاف أبرز الخطوط الهجومية، قبل أن يحسم مواجهة فرنسا في نصف النهائي بثنائية نظيفة ويواصل سلسلة تاريخية بلغت 37 مباراة دون هزيمة.

في المقابل، يدخل منتخب الأرجنتين النهائي بثقة بطل العالم، مستندًا إلى قوة هجومية هي الأقوى في مونديال 2026، بعدما سجل هدفين أو أكثر في جميع مبارياته، بينما يواصل ليونيل ميسي قيادة "التانجو" نحو المجد، بعدما لعب دورًا حاسمًا في بلوغ النهائي، فيما يسعى المدرب ليونيل سكالوني إلى قيادة الأرجنتين لإنجاز تاريخي جديد، بإضافة لقب عالمي جديد إلى سلسلة ألقابه الأخيرة.

ورغم أن الكفة تميل تاريخيًا في المواجهات الأخيرة لصالح إسبانيا، التي حققت ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات أمام الأرجنتين خلال القرن الحالي، فإن النهائيات لا تعترف بالأرقام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة تجمع بطل أوروبا بحامل لقب العالم على المسرح الأكبر.

ويحمل النهائي أيضًا طابعًا تاريخيًا، إذ لم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي كأس العالم، بينما يعود لقاؤهما الوحيد في المونديال إلى نسخة 1966، عندما فازت الأرجنتين بنتيجة (2-1). أما الآن، فالموعد مع فصل جديد سيحدد هوية أول بطل لأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بعد مشاركة قياسية ضمت 48 منتخبًا، في ليلة قد تُخلد في ذاكرة كرة القدم لسنوات طويلة.

أساطير منتخب اسبانيا أساطير منتخب اسبانيا

بويول بويول

جون تيري جون تيري

خافير باستوري خافير باستوري

سيميوني سيميوني

فابيو كابيلو فابيو كابيلو

كافو كافو

كامبياسو كامبياسو