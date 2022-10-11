نقيب الفلاحين بالفيوم يؤكد أهمية المؤتمر الاقتصادى أكتوبر الجارى

جدة - نرمين السيد - أكد نقيب الفلاحيين بالفيوم خالد شريف بورقييبة، اليوم الثلاثاء، أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 23 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيكون له عوائد كبيرة على الاقتصاد ويمكن من خلاله دعم الفلاح المصرى والعمل على إيجاد زراعات جديدة واستنباط أنواع جديدة من الزراعات تساهم فى زيادة الإنتاجية.





وشدد "بورقييبة"، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، على أهمية وجود بورصات سلعية تقلل من حلقات التداول ويكون هناك سعر عادل للسلع والمنتجات المتداولة داخل هذه البورصات والتأكيد على توعية المزارعين بنسب الأسمدة المسموح بها فى دول التصدير للحاصلات الزراعية.

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