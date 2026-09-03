منع التصوير في عزاء ياسمين أبو النجا ابنة نجلاء فتحي تستعد أسرة ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا لاستقبال المعزين في إقرأ المزيد

تستعد أسرة ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا، لاستقبال المعزين في الراحلة، الخميس 3 سبتمبر، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الأسرة والمقربين، عقب رحيلها المفاجئ. وفي أعقاب الجدل الذي صاحب تغطية جنازتها، طلبت نقابة الصحفيين المصريين بإيعاز من الأسرة منع التصوير خلال مراسم العزاء واحترام خصوصية أسرتها، وفي مقدمتهم والدتها نجلاء فتحي.

ومن المقرر أن يقام عزاء ياسمين أبو النجا في مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس في مصر الجديدة، عقب صلاة المغرب، وفق ما أعلنه شقيقها عمر أبو النجا عبر حسابه على منصة "إكس".

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أثارت الانتباه خلال جنازة ياسمين أبو النجا، بعدما حرصت على حماية خصوصية نجلاء فتحي في اللحظات الصعبة التي مرت بها عقب فقدان ابنتها الوحيدة، وطالبت المصورين والحضور بعدم تصويرها.

وجاء موقف إلهام شاهين بعدما التف عدد من المصورين حول نجلاء فتحي عقب خروجها من المسجد، في محاولة لتوثيق لحظات وداعها لابنتها؛ الأمر الذي اعتبرته إلهام تدخلاً في لحظة شديدة الخصوصية، خاصة أن الفنانة الكبيرة ابتعدت عن الأضواء لسنوات.

رحلت ياسمين سيف أبو النجا مساء الأحد 30 أغسطس، إثر أزمة قلبية مفاجئة، بحسب ما أعلنه والدها الفنان سيف أبو النجا، الذي نعى ابنته بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وتُعد ياسمين الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي من الفنان سيف أبو النجا، وقد اختارت طوال حياتها الابتعاد عن المجال الفني والأضواء، رغم انتمائها إلى أسرة لها حضور بارز في الوسط الفني. وكانت قد تزوجت من المخرج خضر محمد خضر، وأنجبت منه ابنة، قبل انفصالهما لاحقًا.