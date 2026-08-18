حسين عموتة يغير مركز زيزو في الأهلي.. إشادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - كشف الإعلامي كريم رمزي عن إعجاب حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بالمستوى الذي ظهر به أحمد سيد زيزو خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن المدرب المغربي يدرس الاستفادة من اللاعب في مركز وسط الملعب.

عموتة معجب بمستوى زيزو

وأوضح كريم رمزي أن زيزو لفت أنظار الجهاز الفني خلال مشاركته في مركز رقم 8، بعدما قدم أداءً مميزًا وأظهر قدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منه في منطقة وسط الملعب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني كان يدرك أن مركز الجناح هو المكان الذي اعتاد زيزو اللعب فيه خلال السنوات الماضية، إلا أن عموتة أصبح لديه تصور مختلف بعد متابعة اللاعب عن قرب خلال فترة الإعداد.

زيزو خيار جديد في وسط الملعب

ويرى المدير الفني للأهلي أن القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها زيزو تسمح له بتقديم إضافة واضحة في وسط الملعب، سواء من خلال بناء الهجمات أو التحرك بين الخطوط أو صناعة الفرص لزملائه.

وبحسب ما كشفه كريم رمزي، فإن عموتة لا يحصر دور زيزو في مركز الجناح، وإنما يبحث عن توظيفه في أكثر من مركز للاستفادة من إمكانياته بالشكل الأمثل خلال الموسم الجديد.

إشادة أيضًا بعلي محمود

ولم تقتصر إشادة الجهاز الفني على زيزو، إذ أبدى حسين عموتة إعجابه كذلك بالمستوى الذي يقدمه علي محمود خلال فترة الإعداد، وهو ما يمنح المدرب خيارات إضافية في وسط الملعب.

ويرى عموتة أن الجمع بين زيزو وعلي محمود إلى جانب مروان عطية يمكن أن يمنح الأهلي تنوعًا كبيرًا في بناء اللعب وصناعة الفرص والتحكم في إيقاع المباريات.

جمهور الأهلي يترقب خطة عموتة

وتترقب جماهير الأهلي الشكل الذي سيظهر به الفريق تحت قيادة حسين عموتة مع انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل توجه المدرب إلى توظيف اللاعبين وفقًا لإمكاناتهم وقدرتهم على تنفيذ أفكاره، وليس فقط وفق المراكز التي اعتادوا المشاركة فيها.

وقد يمثل اعتماد زيزو في وسط الملعب أحد أبرز التغييرات التكتيكية المنتظرة، إذا قرر الجهاز الفني الاستمرار في الدفع به بهذا المركز خلال المباريات الرسمية.