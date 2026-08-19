برشلونة يحسم صفقة رودري

برشلونة يحسم صفقة رودريأعلن برشلونة الثلاثاء رسمياً التعاقد مع رودري قائد المنتخب الإسباني المتوج ببطولة كأس العالم 2026 والفائز بالكرة الذهبية عام 2024، بعقد لأربعة أعوام.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني: توصل مانشستر سيتي وبرشلونة إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديز، المعروف باسم "رودري". وقد وقع لاعب كرة القدم المولود في مدريد مع البلاوغرانا حتى 30 يونيو 2030.

وكان قائد المنتخب الإسباني الذي اختير أفضل لاعب في مونديال 2026 قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد قبل أيام قليل، إلا أن مكالمة هاتفية مع مدرب برشلونة هانزي فليك أقنعته، بحسب التقارير، بالانضمام إلى النادي الكتالوني.

وبعد سبعة مواسم في إنجلترا، يترك لاعب الوسط الدفاعي الذي سبق له اللعب مع أتلتيكو مدريد وفياريال، مانشستر سيتي، حيث أصبح أحد أفضل لاعبي العالم تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا، وصولاً إلى التتويج بالكرة الذهبية عام 2024.