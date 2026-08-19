برشلونة يحسم صفقة رودري
أعلن برشلونة الثلاثاء رسمياً التعاقد مع رودري قائد المنتخب الإسباني المتوج ببطولة كأس العالم 2026 والفائز بالكرة الذهبية عام 2024، بعقد لأربعة أعوام.
وجاء في بيان للنادي الكاتالوني: توصل مانشستر سيتي وبرشلونة إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديز، المعروف باسم "رودري". وقد وقع لاعب كرة القدم المولود في مدريد مع البلاوغرانا حتى 30 يونيو 2030.
وكان قائد المنتخب الإسباني الذي اختير أفضل لاعب في مونديال 2026 قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد قبل أيام قليل، إلا أن مكالمة هاتفية مع مدرب برشلونة هانزي فليك أقنعته، بحسب التقارير، بالانضمام إلى النادي الكتالوني.
وبعد سبعة مواسم في إنجلترا، يترك لاعب الوسط الدفاعي الذي سبق له اللعب مع أتلتيكو مدريد وفياريال، مانشستر سيتي، حيث أصبح أحد أفضل لاعبي العالم تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا، وصولاً إلى التتويج بالكرة الذهبية عام 2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يحسم صفقة رودري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.