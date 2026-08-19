التعليم تواصل تدريب معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:37 مساءً - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات التدريب المتخصص لمعلمي مادة اللغة العربية، في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، وضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات النظام الجديد.

ويتضمن التدريب تأهيل الموجهين والمعلمين على استخدام كتب اللغة العربية المطورة في التدريبات، والتعرف على مكوناتها ومحتواها وآليات توظيفها بما يتوافق مع فلسفة نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب تنفيذ حصص تدريبية نموذجية تتيح للمعلمين تطبيق ما تم التدريب عليه بصورة عملية، وتبادل الملاحظات والخبرات حول أفضل الممارسات في تدريس المحتوى المطور.

ويستهدف التدريب تعزيز قدرات المعلمين على تطبيق التوجهات الحديثة في تدريس اللغة العربية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير والفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، والانتقال من أساليب التلقين إلى التعلم القائم على الفهم وبناء المهارات.

كما تتضمن فعاليات التدريب مناقشة آليات تدريس المحتوى المطور، واستراتيجيات التعلم النشط، وأساليب التقويم التي تقيس نواتج التعلم بصورة أكثر شمولًا، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة بين المعلمين والمدربين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استكمال هذه التدريبات يأتي ضمن خطة متكاملة لإعداد وتأهيل المعلمين قبل بدء التطبيق الفعلي لنظام البكالوريا المصرية، بما يضمن جاهزية الكوادر التعليمية، وتوحيد المفاهيم الخاصة بالنظام، وتقديم تجربة تعليمية ترتكز على جودة التعلم وتنمية مهارات الطلاب.