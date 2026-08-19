تذكرتي تفتح حجز تذاكر الجولة الأولى من دوري «أورا» 2026-2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:33 مساءً -

أعلنت شركة «تذكرتي» فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من دوري أورا – المرحلة الأولى موسم 2026-2027، مع إتاحة التذاكر للجماهير الراغبة في حضور مباريات الأسبوع الافتتاحي للمسابقة.

ودعت «تذكرتي» الجماهير إلى حجز التذاكر واستلامها، إلى جانب الحصول على Fan ID، من خلال منظومة الحجز المعتمدة.

وأوضحت الشركة أن حجز مباريات الأسبوع الأول متاح حاليا، ويمكن للجماهير الاستفسار وإتمام الإجراءات عبر اللينك www.tazkarti.com أو عبر الرقم 15355.