سلوى خطاب تكشف تفاصيل إجرائها لعملية تجميل بالوجه والرقبة فاجأت الفنانة سلوى خطاب الجمهور في أحدث ظهور لها بعد خضوعها لإجراء تجميلي في الوجه والرقبة كاشفة عن تفاصيل ا إقرأ المزيد

فاجأت الفنانة سلوى خطاب الجمهور في أحدث ظهور لها بعد خضوعها لإجراء تجميلي في الوجه والرقبة، كاشفةً عن تفاصيل التجربة والأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة، مؤكدةً في الوقت نفسه حرصها على الحفاظ على ملامحها الطبيعية وعدم تغيير شكلها بصورة مبالغ فيها.

وكشفت سلوى خطاب، خلال فيديو نشره طبيب التجميل الذي أجرى لها العملية، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، أنها قررت الخضوع للإجراء بعدما لاحظت وجود بعض التفاصيل في وجهها التي لم تكن تشعر بالرضا تجاهها، من بينها تكتلات دهنية في عدد من المناطق، وهو ما دفعها للاقدام على هذه الخطوة.

وأوضحت أن الإجراء شمل شد الوجه والرقبة، إلى جانب التعامل مع بعض التكتلات الدهنية، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات التجميلية المتعلقة بالحاجبين والشفتين، مشيرةً إلى أن الهدف لم يكن تغيير ملامحها، وإنما تحسين بعض التفاصيل التي كانت تزعجها قائلة: "كان في حاجات مضايقاني، وكان عندي تكتلات دهنية في مناطق في وشي، وكان لازم الدكتور يفتح عشان يشيلها".

وأكدت سلوى خطاب أنها كانت حريصة منذ البداية على ألا تؤثر أي خطوة تجميلية على شكلها أو هويتها، لافتةً إلى أنها لا تفضل التغيير الكبير في الملامح، وهو ما جعلها تختار الطبيب بعد أن اطلعت على نماذج من أعماله، مضيفة: "سمعت عن الدكتور وأول ما شوفت شغله، أنا مبحبش تغيير الشكل، يعني لو فيه حاجة هعملها يكون شكلها طبيعي، مغيرش في شكلي، وهو حافظ على دا.