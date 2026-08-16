نقل ملكية عداد الكهرباء: الأوراق والخطوات المطلوبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:32 مساءً - يحتاج المواطن إلى نقل ملكية عداد الكهرباء عند بيع شقة أو عقار وانتقال ملكية أو حيازة الوحدة إلى شخص جديد، حتى يتم تحديث بيانات المشترك لدى شركة توزيع الكهرباء وتسجيل التعاقد باسم المالك أو الحائز الجديد،وتختلف المستندات والإجراءات بحسب حالة الوحدة وطبيعة التعاقد، لذلك يفضل التأكد من شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة قبل تقديم الطلب.

ما شروط نقل ملكية عداد الكهرباء؟

يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب مستند قانوني يثبت انتقال الملكية أو الحيازة، مثل عقد البيع أو المستندات الرسمية المعتمدة التي تقبلها شركة توزيع الكهرباء،كما يجب مراجعة موقف الحساب الخاص بالعداد، والتأكد من تسوية المبالغ المستحقة أو معرفة الموقف المالي قبل استكمال عملية نقل الملكية،ولا يعني نقل ملكية العداد تغيير العداد نفسه بالضرورة، وإنما يتم تحديث بيانات المشترك والتعاقد على العداد الموجود بالوحدة.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء

من أبرز المستندات التي يحتاجها المالك أو الحائز الجديد:

بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

مستند الملكية أو الحيازة الجديد.

آخر إيصال كهرباء للعداد.

مستند أو عقد التنازل أو البيع، بحسب الحالة.

توكيل رسمي في حالة تقديم الطلب من خلال وكيل.

أي مستندات أخرى تطلبها شركة توزيع الكهرباء وفق طبيعة الطلب.

وتشير بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى وجود إجراءات للتنازل عن العداد من المشترك القديم إلى المشترك الجديد، مع تحديث بيانات صاحب التعاقد والاحتفاظ ببيانات العداد والاستهلاك السابق.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة توزيع الكهرباء المختصة بالوحدة، وتقديم طلب نقل الملكية أو التنازل عن العداد،بعد ذلك يتم تقديم المستندات المطلوبة لمراجعتها والتأكد من صحة بيانات صاحب الطلب ومستند الملكية أو الحيازة،وفي حالة استيفاء الشروط، يتم استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة للخدمة، ثم تحديث بيانات المشترك في سجلات شركة الكهرباء.

ماذا يحدث للعداد بعد نقل الملكية؟

يظل العداد موجودًا في الوحدة نفسها، ولا يتم تغييره لمجرد انتقال الملكية، وإنما تنتقل بيانات التعاقد إلى صاحب الوحدة الجديد،وتحتفظ منظومة الكهرباء ببيانات العداد والاستهلاك السابق، بينما يتم تسجيل بيانات المشترك الجديد وفق إجراءات التنازل المعتمدة.

هل يمكن نقل ملكية عداد الكهرباء إلكترونيًا؟

توفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمشتركين والعدادات، لكن مدى إتمام نقل الملكية بالكامل إلكترونيًا يختلف بحسب نوع الخدمة وحالة الحساب وشركة التوزيع،لذلك من الأفضل مراجعة الخدمات المتاحة على المنصة، وفي حال عدم ظهور خدمة نقل الملكية للحالة المطلوبة يتم استكمال الإجراءات من خلال مركز خدمة شركة التوزيع.

ماذا عن مديونية العداد؟

من المهم مراجعة الحساب قبل نقل الملكية، خاصة إذا كانت هناك فواتير أو مستحقات سابقة،ويفضل الحصول على بيان واضح بالموقف المالي للعداد، والاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات التي تثبت تسوية أي مبالغ مستحقة، حتى لا تحدث مشكلة عند تسجيل التعاقد باسم المشترك الجديد.

هل يمكن نقل الملكية إذا كان صاحب العداد القديم غير موجود؟

قد يتم استكمال الإجراءات في بعض الحالات من خلال وكيل، بشرط وجود توكيل رسمي موثق يسمح له بالتعامل مع مرفق الكهرباء والعداد محل الطلب،وتشترط إجراءات الخدمات مراجعة التوكيل والتأكد من أن صياغته تسمح بإتمام الإجراء المطلوب.

كم تبلغ رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء؟

تختلف رسوم نقل الملكية بحسب الخدمة وحالة العداد وشركة التوزيع والإجراءات المطلوبة، لذلك لا يمكن تحديد مبلغ ثابت لجميع الحالات،ويجب الاعتماد على القيمة التي تحددها شركة توزيع الكهرباء عند تقديم الطلب وسداد الرسوم من خلال القنوات الرسمية.

نصائح قبل نقل ملكية العداد

قبل تقديم الطلب، احرص على تجهيز أصل المستندات وصور واضحة منها، والتأكد من تطابق بيانات بطاقة الرقم القومي مع مستند الملكية،كما يفضل الاحتفاظ بآخر إيصال كهرباء، وتسجيل رقم العداد ورقم الحساب، والحصول على إيصال أو رقم للطلب بعد تقديمه،وفي حالة وجود أي استفسار، يمكن التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة أو الخط الساخن 121 لخدمات وشكاوى الكهرباء.

فإن نقل ملكية عداد الكهرباء يهدف إلى تحديث بيانات المشترك بعد انتقال ملكية أو حيازة الوحدة، ويبدأ بتقديم المستندات التي تثبت الحق في العقار، ثم مراجعة الحساب واستكمال إجراءات التنازل وسداد الرسوم، وبعدها يتم تسجيل بيانات المشترك الجديد لدى شركة توزيع الكهرباء.