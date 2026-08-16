تركيب عداد كهرباء جديد: الأوراق والخطوات والتكلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:32 مساءً - يحتاج تركيب عداد كهرباء جديد إلى استيفاء مجموعة من المستندات والموافقات، وتختلف الإجراءات وفق طبيعة العقار وما إذا كان الاستخدام سكنيًا أو تجاريًا أو غير ذلك، وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر تقديم طلب تركيب العداد القانوني، كما توفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمات إلكترونية مرتبطة بالعدادات والطلبات.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء جديد

بالنسبة للوحدات والمنشآت السكنية، تتضمن المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

سند الملكية أو الحيازة.

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة على توصيل الكهرباء، أو موافقة جهاز المدينة في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

صورة ترخيص المبنى والرسم الهندسي في المنشآت التي صدر لها ترخيص بناء.

وتوضح الشركة القابضة أن تركيب العداد القانوني لأول مرة يكون للعقار الذي تتوافر به الوصلة الأرضية والتصاريح والتراخيص اللازمة للتوصيل بصورة قانونية.

الأوراق المطلوبة للعداد في المحلات والأنشطة التجارية

إذا كان العداد المطلوب مخصصًا لمحل أو ورشة أو نشاط تجاري، تضاف مستندات مرتبطة بمزاولة النشاط، ومنها الموافقة على ممارسة النشاط، وترخيص النشاط أو مزاولة المهنة، والبطاقة الضريبية والسجل التجاري عند وجودها،كما يطلب سند الملكية أو الحيازة وموافقة الجهة الإدارية المختصة على توصيل الكهرباء، وفقًا لطبيعة النشاط وموقف العقار.

خطوات تركيب عداد كهرباء جديد

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، ويمكن البدء في بعض الخدمات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء،بعد تقديم الطلب والمستندات، تتم مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط والموافقات المطلوبة.

المعاينة الفنية

تقوم شركة توزيع الكهرباء بإجراء المعاينة الفنية للعقار لتحديد طريقة التغذية الكهربائية والمهمات المطلوبة، ثم يتم إعداد مقايسة التوصيل والعداد وفق حالة الموقع وقدرة التغذية المطلوبة.

سداد قيمة المقايسة

بعد تحديد قيمة المقايسة، يتم إخطار مقدم الطلب بالمبالغ المستحقة، ثم استكمال إجراءات السداد المطلوبة قبل تنفيذ أعمال التوصيل وتركيب العداد،ويجب الاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات الخاصة بالطلب، لأنها قد تكون مطلوبة عند متابعة الإجراءات، وتظهر أدلة خدمات الكهرباء أن إجراءات تركيب العداد تتضمن مراجعة المستندات والمعاينة وإعداد المقايسة ثم تحصيل قيمتها وتنفيذ أعمال التوصيل والتركيب.

تركيب العداد وتشغيل الكهرباء

بعد استكمال المستندات وسداد المبالغ المطلوبة وتنفيذ الأعمال الفنية، يتم تركيب العداد وإطلاق التيار وفق الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة،وتشدد الشركة القابضة لكهرباء مصر على ضرورة التأكد من تركيب العداد اللازم لقياس الاستهلاك قبل استخدام الكهرباء، والحصول على نسخة من عقد التوريد المبرم مع شركة التوزيع.

كم تكلفة تركيب عداد الكهرباء الجديد؟

لا توجد قيمة ثابتة واحدة تصلح لجميع المواطنين، لأن التكلفة النهائية تتحدد بحسب نتيجة المعاينة الفنية، وحالة الشبكة، وقدرة التغذية المطلوبة، والمهمات اللازمة للتوصيل، ونوع العداد، فضلًا عن أي تصاريح أو أعمال إضافية يحددها الطلب،لذلك يتم تحديد قيمة المقايسة بعد المعاينة، وليس من الدقيق اعتماد رقم موحد لكل الوحدات والعقارات،وتتضمن مستندات تنفيذ أعمال التوصيل بنودًا مثل قيمة مهمات التوصيل وتكلفة التركيب والضرائب وفق الحالة، مع التأكيد على عدم تحصيل مبالغ إضافية غير المقررة ضمن تفاصيل المطالبة.

هل يمكن تقديم طلب تركيب العداد إلكترونيًا؟

توفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمات إلكترونية متعددة مرتبطة بالعدادات وطلبات الكهرباء، ويمكن من خلالها بدء بعض الإجراءات ومتابعة الخدمات وفق نوع الطلب،وبحسب طبيعة العقار والخدمة، قد تحتاج بعض الإجراءات إلى معاينة أو استكمال مستندات أو خطوات حضورية، لذلك يجب اتباع التعليمات التي تظهر عند تقديم الطلب.

الفرق بين العداد القانوني والعداد الكودي

العداد القانوني يتم تركيبه للوحدة التي استوفت المتطلبات القانونية والتراخيص والموافقات اللازمة للتوصيل،أما العداد الكودي المؤقت فهو إجراء مختلف يستخدم لقياس استهلاك الكهرباء في حالات محددة، ولا يترتب على تركيبه إثبات ملكية أو حيازة أو تقنين وضع العقار،وتوفر المنصة الموحدة خدمة مستقلة للتقدم بطلب تركيب العداد الكودي، ما يؤكد اختلافها عن خدمة تركيب العداد القانوني.

نصائح قبل تقديم طلب عداد كهرباء جديد

يفضل تجهيز المستندات المطلوبة كاملة، والتأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي وسند الملكية أو الحيازة، ومعرفة موقف العقار من التراخيص والموافقات،كما يجب الحصول على إيصال لكل مبلغ يتم سداده، والاحتفاظ برقم الطلب والمستندات، والتعامل فقط مع شركة توزيع الكهرباء والوسائل الإلكترونية الرسمية.

فإن تركيب عداد كهرباء جديد يبدأ بتقديم المستندات، ثم مراجعة الطلب والمعاينة الفنية وإعداد المقايسة، وبعد سداد المستحقات وتنفيذ الأعمال يتم تركيب العداد وتشغيل التيار،أما التكلفة فلا يمكن تحديدها برقم موحد مسبقًا، لأنها تختلف وفق حالة كل عقار واحتياجات التوصيل الفنية.