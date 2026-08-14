الأهلي يتحرك لضم توفيق محمد.. وجراديشار ينتقل إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 11:19 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق، بالتزامن مع اقتراب غلق باب القيد للموسم الجديد وأوضح الغندور أن الأهلي يدرس التعاقد مع توفيق محمد، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تسعى لحسم الصفقة قبل انتهاء فترة القيد يوم السبت.

الأهلي يبحث عن صفقة جديدة

ويأتي تحرك الأهلي في إطار رغبة الجهاز الفني في استكمال قائمة الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، خاصة مع المنافسة المنتظرة على أكثر من بطولة محلية وقارية.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء إلى حسم ملف الصفقات الجديدة خلال الفترة المتبقية من باب القيد، بما يضمن اكتمال عناصر الفريق قبل بداية المنافسات الرسمية.

جراديشار ينتقل إلى سيراميكا

وفي سياق آخر، كشف خالد الغندور عن انتقال السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء الاتفاق بين الناديين في إطار استعداد سيراميكا للموسم الجديد، حيث يسعى الفريق إلى تدعيم خطه الهجومي بعناصر قادرة على تقديم الإضافة خلال منافسات الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تمنح الإعارة جراديشار فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة واكتساب المزيد من الخبرات، في ظل المنافسة القوية على حجز مكان في التشكيل الأساسي للأهلي.

استعدادات الأندية للموسم الجديد

وتشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحركات مكثفة من جانب الأندية المصرية، سواء لتدعيم صفوفها بصفقات جديدة أو لإعارة بعض اللاعبين بهدف منحهم فرصة أكبر للمشاركة.

ويواصل الأهلي تحركاته لحسم قائمته النهائية قبل غلق باب القيد، بينما يعمل سيراميكا كليوباترا على تعزيز صفوفه استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.