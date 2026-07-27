«تأشيرة وتصريح عمل».. بلال عطية يطير إلى إسبانيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - يستعد موهبة النادي الأهلي الشابة، بلال عطية، للمغادرة صوب الأراضي الإسبانية يوم الأربعاء القادم 29 يوليو، تمهيداً للالتحاق بصفوف نادي راسينج سانتاندير، عقب استكمال كافة الإجراءات الرسمية واستخراج تصريح العمل الخاص به لبدء أولى محطاته الاحترافية في القارة العجوز.

بلال عطية يطير إلى إسبانيا الأربعاء لتدشين رحلته مع راسينج سانتاندير

وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء قد وافق على إعارة اللاعب للنادي الإسباني لمدة موسمين متتاليين، مع إبرام تمديد لعقده مع الأهلي قبل السفر؛ ضماناً لحفظ حقوق النادي في إحدى أبرز البصمات الصاعدة في الكرة المصرية.

تألق مونديالي ورسالة امتنان

وجاء العرض الإسباني عقب العروض الاستثنائية التي قدمها بلال عطية رفقة منتخب مصر للناشئين في منافسات كأس العالم للناشئين بقطر، حيث خطف الأنظار بجودته الفنية العالية، وهو ما دفع إدارة الأهلي للموافقة على التجربة بغرض صقل خبراته البدنية والتكتيكية في بيئة كروية متطورة.

وعبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»، وجه اللاعب رسالة شكر عميقة لإدارة النادي الأهلي على المرونة والدعم خلال المفاوضات، معرباً عن اعتزازه بتجديد ارتباطه بالكيان الأحمر، كما أثنى على ثقة مسؤولي راسينج سانتاندير ودور وكيل أعماله في إنهاء الصفقة، مؤكداً عزمه على بذل أقصى جهد لتمثيل الكرة المصرية أفضل تمثيل داخل الملاعب الإسبانية.