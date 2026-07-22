حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 04:20 مساءً - نفى زهير داري، والد الدولي المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، الشائعات المتداولة مؤخراً حول إمكانية مغادرة نجله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

والد أشرف داري يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

وأكد والد اللاعب في تصريحات خاصة أن الأنباء المترددة في وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى عدم وجود أي تحركات رسمية أو مؤكدة بشأن مغادرته للفريق.

وأوضح زهير داري أن فترة إعارة نجله مع نادي كالمار السويدي قد انتهت رسمياً، وأن مدافع الأسود عاد للانتظام في صفوف الأهلي بشكل طبيعي، مؤكداً احترام اللاعب الكامل لتعاقده الممتد مع النادي الأهلي والتركيز الكامل على المرحلة القادمة دون التطرق لأي حديث عن مستقبله خارج النادي.

يذكر أن المدافع المغربي كان قد انضم للأهلي قادماً من بريست الفرنسي، قبل خوض تجربة إعارة قصيرة بالدوري السويدي، ليعود مجدداً لدعم خط دفاع الفريق.