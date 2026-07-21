المقاولون يضم قائد أولمبي فلسطين محمد صندوقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:48 صباحاً - واصل نادي المقاولون العرب تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع الفلسطيني محمد صندوقة، قائد المنتخب الأولمبي الفلسطيني، في صفقة جديدة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية لـ"ذئاب الجبل".

ويأتي ضم صندوقة ضمن خطة إدارة النادي لبناء فريق قادر على الظهور بشكل أفضل خلال الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم السابق بنتائج متباينة في الدوري الممتاز.

المقاولون العرب يعلن التعاقد مع محمد صندوقة

أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي الفلسطيني محمد صندوقة، قادمًا من نادي سما السرحان الأردني، لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة،وشهدت مراسم توقيع العقود حضور المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بالإضافة إلى طلعت محرم، مدير الكرة، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد لمدة موسمين مع قلعة ذئاب الجبل،وتعد الصفقة ضمن أولى خطوات المقاولون العرب في تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في إضافة عناصر تمتلك قدرات فنية وخبرات تساعد الفريق على تحقيق نتائج أفضل.

محمد صندوقة: سعيد بالانضمام للمقاولون العرب

أعرب محمد صندوقة عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، مؤكدًا أن خوض تجربة جديدة في الدوري المصري يمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية،وأكد اللاعب الفلسطيني خلال تصريحاته عقب التوقيع أنه سيبذل أقصى جهد ممكن من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات والوصول إلى أهداف النادي خلال الموسم المقبل،وأشار صندوقة إلى أن اللعب في الدوري المصري يعد تحديًا كبيرًا، خاصة أن المسابقة تضم العديد من الأندية القوية واللاعبين أصحاب الخبرات، موضحًا أنه يتطلع لتقديم مستوى مميز مع فريقه الجديد.

قدرات هجومية تمنح المقاولون إضافة قوية

يلعب محمد صندوقة في مركز الجناح الأيسر، ويمتلك إمكانيات هجومية مميزة، سواء من حيث السرعة أو المهارة الفردية وصناعة الفرص،ويراهن الجهاز الفني للمقاولون العرب على قدرات اللاعب في دعم الخط الأمامي للفريق، خاصة أن الفريق يحتاج إلى زيادة الفاعلية الهجومية خلال الموسم المقبل،ومن المنتظر أن يمثل صندوقة إضافة مهمة في تشكيل الفريق، نظرًا لخبرته الدولية ومشاركته مع المنتخب الأولمبي الفلسطيني، إلى جانب تجربته السابقة في الملاعب الأردنية.

أرقام المقاولون العرب في الموسم الماضي

أنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط في الدوري الممتاز، بعدما جمع 38 نقطة خلال 33 مباراة،وحقق الفريق خلال مشواره 7 انتصارات، مقابل 17 تعادلًا و9 هزائم، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا،وتسعى إدارة النادي إلى تحسين هذه الأرقام خلال الموسم الجديد، من خلال تدعيم الفريق بعناصر جديدة والحفاظ على الاستقرار الفني.

تجديد الثقة في سامي قمصان لقيادة الفريق

وفي إطار خطة الاستقرار، قرر مجلس إدارة المقاولون العرب تجديد الثقة في سامي قمصان المدير الفني للفريق، وتمديد عقده لمدة موسم إضافي ليستمر حتى عام 2028،وجاء قرار الإدارة بعد النتائج التي حققها المدرب مع الفريق، حيث قاد المقاولون في 32 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 10 انتصارات، و16 تعادلًا، مقابل 6 هزائم،وسجل الفريق تحت قيادة سامي قمصان 35 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا، وهو ما دفع الإدارة إلى استمرار التعاون معه من أجل استكمال مشروع بناء الفريق.

طموحات جديدة لذئاب الجبل في الموسم المقبل

يدخل المقاولون العرب الموسم الجديد بطموحات مختلفة، حيث يسعى الفريق للظهور بشكل أقوى والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية،وتأمل إدارة النادي أن تساعد الصفقات الجديدة، وعلى رأسها محمد صندوقة، في رفع مستوى الفريق، خاصة مع وجود جهاز فني مستقر بقيادة سامي قمصان،ويواصل المقاولون استعداداته خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز اللاعبين والوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.