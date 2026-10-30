الذهب عند قاع أكثر من 3 أشهر

الذهب عند قاع أكثر من 3 أشهرتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو الماضي، وتتجه نحو تسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار المخاوف بشأن التضخم، ما عزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3995.42 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 17 يوليو الماضي. ونزلت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمائة إلى 4005.50 دولار. ⁠وتراجع المعدن النفيس 3.8 بالمائة منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في ظل المخاوف بشأن أمن الإمدادات، عقب هجوم استهدف ناقلة في مضيق هرمز، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمائة إلى 50.9221 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 3.1 بالمائة إلى 1441.72 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.1 بالمائة إلى 984.50 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية.