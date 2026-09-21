بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 65.10 نقطة بنسبة 0.73 في المئة، ليبلغ مستوى 8848.06 نقطة، بتداول 347 مليون سهم عبر 24547 صفقة نقدية بقيمة 91.5 مليون دينار كويتي (نحو 298.2 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 94.49 نقطة بنسبة 0.99 في المئة ليبلغ مستوى 9435.60 نقطة من خلال تداول 221.4 مليون سهم عبر 15809 صفقات نقدية بقيمة 44 مليون دينار (نحو 143.4 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 62.21 نقطة بنسبة 0.67 في المئة ليبلغ مستوى 9182.24 نقطة من خلال تداول 125.6 مليون سهم عبر 8738 صفقة نقدية بقيمة 47.4 مليون دينار (نحو 154.5 مليون دولار).
وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 208.69 نقطة بنسبة 1.81 في المئة ليبلغ مستوى 11310.57 نقطة من خلال تداول 169.1 مليون سهم عبر 10288 صفقة نقدية بقيمة 30.6 مليون دينار (نحو 99.7 مليون دولار).
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