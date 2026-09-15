مصر والسعودية معا ومحمد بن سلمان فى مصر يتصدران منصة إكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - لاقت زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء ترحيبا شعبيا واسعا، حيث تصدر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_فى _مصر، منصة التاصل الاجتماعى "إكس"، وعبر الشعبان المصرى والسعودي عن ترحيبهم بهذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقت التي تجمع البلدين والشعبين.

كما تصدر هاشتاج #مصر_والسعودية_معاً، "إكس"، وشهدت المنصة تفاعلاً واسعاً من المغردين المصريين والسعوديين الذين احتفوا بالزيارة وعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.