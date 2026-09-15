مصر والسعودية معا ومحمد بن سلمان فى مصر يتصدران منصة إكس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - لاقت زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء ترحيبا شعبيا واسعا، حيث تصدر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_فى _مصر، منصة التاصل الاجتماعى "إكس"، وعبر الشعبان المصرى والسعودي عن ترحيبهم بهذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقت التي تجمع البلدين والشعبين.
كما تصدر هاشتاج #مصر_والسعودية_معاً، "إكس"، وشهدت المنصة تفاعلاً واسعاً من المغردين المصريين والسعوديين الذين احتفوا بالزيارة وعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأكد المغردون المصريون ترحيبهم بولى العهد ضيفا عزيزا فى مص ر وكتب أحد المغردين "سمو الأمير محمد بن سلمان ، مرحبا بسيادتكم فى مصر"، كما كتبت مغرد آخر سعودى "كلمات سمو الأمير خلال الزيارة تؤكد الأخوة الراسخة بين مصر والسعودية، والعلااقات الاستراتيجية التى لا تهتز" .
ولي العهد السعودي يبعث ببرقية شكر للرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال
ومن جانبه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، ببرقية شكر، لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مغادرته القاهرة.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان فى برقيتنه عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقاه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد ولى العهد السعودي، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية «واس» أن هذه الزيارة والمباحثات التي جرت مع الرئيس السيسى أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.