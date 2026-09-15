عمر مرموش أساسيا .. تعرف علي تشكيل مباراة ليفربول ضد توتنهام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:25 مساءً - تواجد عمر مرموش مهاجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريقه توتنهام في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل، والتي تجمع ليفربول ضد توتنهام على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو».

تشكيل مباراة ليفربول ضد توتنهام

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي : ليفربول: مامارداشفيلي، جوميز، كيركيز، ماك أليستر، جاكبو، فريمبونج، أراوخو، نيونِي، ماكونيل، كواماس، نجوموها

توتنهام: دوبرافكا، توسين، سينيسي، جالاجير، تل، أودوجي، جراي، بيرجفال، كودوس، مرموش، بنتانكور

ليفربول ضد توتنهام في كأس الرابطة

ويبدأ ليفربول مشواره فى البطولة بمواجهة قوية أمام توتنهام، وسط رغبة كبيرة فى تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

على الجانب الآخر، يدخل توتنهام المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، والتأهل إلى الدور المقبل، رغم البداية الهجومية الصعبة للفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتشهد المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين تفوقًا واضحًا لصالح ليفربول، بعدما حقق الريدز الفوز في 10 مباريات، مقابل انتصارين فقط لتوتنهام، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، خلال آخر 15 مباراة جمعت الفريقين.

ويعيش توتنهام أزمة هجومية واضحة، بعدما فشل الفريق في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم إنفاقه نحو 320 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية، في محاولة لتعزيز صفوفه.