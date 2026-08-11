النفط يرتفع بأكثر من 2%
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من اثنين بالمئة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع في ظل صعوبة التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعويضات عن الأضرار التي تكبدتها بلاده في الحرب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.19 بالمئة، ما يعادل نسبة 1.92 دولار إلى 89.64 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.33 بالمئة، أو 1.91 دولار، إلى 84.04 دولار.
وعزز الخامان القياسيان المكاسب التي بلغت أكثر من خمسة بالمئة أمس الإثنين.
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