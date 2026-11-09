أخبار اليمن : الراعي يوجّه رسالة للبرلمان الباكستاني

الراعي يوجّه رسالة للبرلمان الباكستانيوجّه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، رسالة إلى رئيس المجلس الوطني للجمهورية الإسلامية الباكستانية، سردار أياز صادق، بشأن الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق اليمن أرضًا وإنسانًا.

وأشار رئيس مجلس النواب في الرسالة إلى أن الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي تمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية واعتداء جسيماً على الشعب اليمني، واحتلال أجزاء من أراضيه.. مؤكدا أن الجرائم والاعتداءات السعودية قد تجاوزت كل القيم الدينية الأخلاقية والإنسانية وتشكل انتهاكا صارخًا لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وتطرقت إلى ما تضمنته رسالة المجلس الموجهة سابقًا للبرلمان الباكستاني في 23 سبتمبر 2026م، والتي دعت إلى أن تنأى دولة باكستان بنفسها عن التماهي مع العدو السعودي وتجنب الانزلاق في أي أعمال عدائية ضد الشعب اليمني.

كما دعت الرسالة دولة باكستان إلى اتخاذ مواقف ايجابية لدعم جهود السلام وإنهاء العدوان والحصار المستمر على اليمن منذ أكثر من 12 عاماً.

وتطرقت إلى الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي خلال الخمسة الأيام الماضية في عدد من المحافظات اليمنية، والتي شملت غارات جوية على عزلة المساحين، وسوق الحضارة بمحافظة تعز وقرية الشرية في بني حشيش بمحافظة صنعاء ومناطق أخرى في عدد من المحافظات نتج عنها استشهاد وجرح أكثر من 300 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وعبرت الرسالة عن إدانة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية واستنكاره مشاركة باكستان في عمليات العدو السعودي ضد اليمن.. مطالبة البرلمان الباكستاني باتخاذ موقفًا حازماً مع حكومة بلده، وأن تقف دولة باكستان الموقف الذي يتسق مع موقفها التاريخي والإنساني من قضايا الأمة الإسلامية.

ودعت إلى تجنيب دولة باكستان الانزلاق في أي عدوان ضد اليمن، وعدم تقديم أي مساعدة أو مشاركة مع النظام السعودي في عدوانه على اليمن كون ذلك سيجعل من باكستان دولة معتدية على اليمن.

وأكدت الرسالة أن الجمهورية اليمنية ستتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا في إطار القوانين والمحاكم والأعراف الدولية ضد أي دولة تشترك مع النظام السعودي في ارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب اليمني.

وأهابت بجمهورية باكستان الإسلامية بأن تكونا جزءاً أصيلاً من الحل لا من المشكلة، وأن تواصل دورها المأمول في جمع الكلمة وإيقاف نزيف الدم بين أبناء الأمة الإسلامية.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على تطلع الشعب اليمني من دولة باكستان أن تنأى بنفسها عن مشاركة النظام السعودي وتشجيعه على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني ومقدراته.