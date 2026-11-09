نشكركم على متابعتكم خبر سلطان صبحي البترجي يطلق «كن سلطان نفسك» بالعربية والإنجليزية في معرض الشارقة الدولي للكتاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 نوفمبر 2026 11:38 مساءً - شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب إطلاق النسختين العربية والإنجليزية من كتاب «كن سلطان نفسك: القوة لإعادة تعريف الثروة» (Be Your Own Sultan)، لرجل الأعمال والمؤلف السعودي سلطان صبحي البترجي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بعد النجاح الذي حققه في الولايات المتحدة وتصدّره قوائم الكتب الأكثر مبيعاً على منصتي «أمازون» و«بارنز آند نوبل».

وجاء إطلاق الكتاب بالتزامن مع الدورة الخامسة والأربعين للمعرض، خلال فعالية نظمتها دار الناشر العربي (Arab Publisher House) بالتعاون مع «فوربس بوكس» (Forbes Books)، واستُهلت بلقاء إعلامي نظمته «فوربس الشرق الأوسط» في فندق نوفوتيل الشارقة، أعقبته جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الكُتّاب في المعرض.

وخلال الجلسة، استعرض البترجي محطات من مسيرته المهنية والشخصية، والتجارب التي دفعته إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للثروة والنجاح، مؤكداً أن الإنجازات الاقتصادية والمكاسب المالية لا تمثل وحدها المقياس الحقيقي لحياة ناجحة، وأن تحقيق التوازن بين الطموح المهني والسعادة الشخصية يشكل أساساً للنجاح المستدام.

وقال سلطان صبحي البترجي تعليقاً على إطلاق الكتاب: «يسعدني ويشرّفني أن أطلق كتابي “كن سلطان نفسك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى، في محطة استثنائية ومهمة من مسيرة هذا الكتاب. فبصفتي رائد أعمال ورئيساً تنفيذياً لعدد من الشركات، أمضيت سنوات طويلة في تأسيس الأعمال وتحقيق الإنجازات المهنية، إلا أنني اكتشفت أن الثروة الحقيقية تتجاوز حدود المال والمكاسب المادية، وأن النجاح لا يُقاس فقط بما نحققه، بل بما نشعر به ونعيشه. وأملي أن يجد كل قارئ دافعاً للسعي وراء طموحاته، دون أن ينسى أن الغنى الحقيقي يُقاس بما نعيشه من سعادة ورضا».

«ثروة السعادة».. رؤية مختلفة للنجاح

يستند الكتاب إلى تجربة البترجي في تأسيس أربعة أعمال ناجحة قبل بلوغه سن الأربعين، وما أعقبها من رحلة شخصية لإعادة تقييم أولوياته والبحث عن المعنى الحقيقي للثروة.

ويطرح المؤلف مفهوم «ثروة السعادة» (Joy-Wealth)، الذي يعيد تعريف الغنى باعتباره مزيجاً من الصحة والعلاقات الإنسانية والنمو الشخصي وحسن إدارة الوقت وتحقيق الأهداف، بدلاً من اقتصاره على المال والممتلكات.

ومن خلال الجمع بين التجارب الواقعية والرؤى العملية، يدعو الكتاب القرّاء إلى تجاوز المقاييس التقليدية للنجاح، وتحمّل مسؤولية خياراتهم، وبناء حياة أكثر توازناً وانسجاماً مع طموحاتهم وقيمهم الشخصية.

مسيرة ريادية في قطاعات متعددة

ويشغل سلطان صبحي البترجي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (IHCC)، إلى جانب رئاسته مجلس إدارة «سلطان البترجي القابضة»، كما أسّس شركتي «لايف ستايل ديفلوبرز» للتطوير العقاري و«غرينر» المتخصصة في حلول الاستدامة البيئية، ويشارك في مجالس إدارات مؤسسات تعمل في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والعمل الخيري.

ويمثل إطلاق الكتاب في الشارقة محطة جديدة في مسيرة انتشاره عالمياً، وفرصة للتواصل مع القرّاء العرب من خلال الجلسات الحوارية وحفلات التوقيع، ومناقشة العلاقة بين النجاح الاقتصادي وجودة الحياة.

ويحمل «كن سلطان نفسك» رسالة إنسانية تدعو إلى إعادة التفكير في مفهوم الثروة، انطلاقاً من فكرة أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بحجم ما نملك، بل بقدرتنا على تحقيق السعادة والرضا والتوازن في حياتنا.