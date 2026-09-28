أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74,022

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74,022ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 74,022 شهيدًا و175,98 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربعة شهداء جدد و19 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,421 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 4,983 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 834.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

