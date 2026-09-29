وصول لاعبى منتخب مصر ملعب جوبا الوطنى قبل مواجهة جنوب السودان..صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:57 مساءً - وصل لاعبو منتخب مصرملعب جوبا الوطنى الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام جنوب السودان، التى تنطلق فى الرابعة عصرا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

زيزو

وصول اللاعبين وصول اللاعبين

وصول المنتخب وصول المنتخب

وصول منتخب مصر وصول منتخب مصر

وأعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام جنوب السودان فى المباراة التى تنطلق فى الرابعة عصرا باستاد جوبا الوطنى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان

- حراسة المرمى: مصطفي شوبير

- الدفاع : محمد هاني - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - أحمد فتوح

- الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

-الهجوم : هيثم حسن - مصطفي زيكو - عمر مرموش

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب السودان كلا من ، المهدي سليمان ، محمد علاء ، طارق علاء ، عمر فايد ، كريم حافظ ، محمود صابر ، علي محمود ، إبراهيم عادل ، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، حمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبدالعزيز البلعوطى من القائمة.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط .

منتخب مصر يتحدى الصعوبات

يواجه منتخب مصر بعض الصعوبات في اللقاء، أهمها درجة الحرارة العالية حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب السودان بجانب إقامة المباراة علي ملعب من النجيل الصناعي وهو ما يهدد اللاعبين بالإصابات ، كما تسببت أرضية الملعب في اعتذار محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم عن السفر لجنوب السودان وخوض اللقاء المرتقب ، بينما يستعيد منتخب مصر لاعبه مروان عطية الذي كان موقوفا أمام أنجولا .